Rusland haalt ambassadeur Armenië terug om banden van land met EU

MOSKOU (ANP/AFP/DPA) - Rusland heeft zijn ambassadeur uit Armenië teruggeroepen omdat dat land steeds meer toenadering zoekt tot de Europese Unie. Vrijdag dreigde de Russische president Vladimir Poetin al met grote economische gevolgen als Armenië de banden met de EU verder zou aanhalen.

Armenië houdt volgende week zondag parlementsverkiezingen. Premier Nikol Pasjinjan hoopt dan een nieuwe termijn te krijgen. Hij heeft de afgelopen jaren steeds meer afstand genomen van Rusland, traditioneel een bondgenoot. Pasjinjan was onder meer teleurgesteld over het gebrek aan Russische hulp in het conflict met Azerbeidzjan over Nagorno-Karabach en stapte uit een door Rusland geleid veiligheidspact.

Het Armeense parlement stemde vorig jaar voor een motie om werk te gaan maken van toetreding tot de EU. Maar het is ook nog steeds lid van de Euraziatische Economische Unie, een verbond van een aantal oud-Sovjetstaten. De leiders van die landen, onder wie Poetin, riepen Armenië vrijdag op te kiezen tussen die twee.