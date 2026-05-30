ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Rusland haalt ambassadeur Armenië terug om banden van land met EU

Samenleving
door anp
zaterdag, 30 mei 2026 om 10:38
anp300526058 1
MOSKOU (ANP/AFP/DPA) - Rusland heeft zijn ambassadeur uit Armenië teruggeroepen omdat dat land steeds meer toenadering zoekt tot de Europese Unie. Vrijdag dreigde de Russische president Vladimir Poetin al met grote economische gevolgen als Armenië de banden met de EU verder zou aanhalen.
Armenië houdt volgende week zondag parlementsverkiezingen. Premier Nikol Pasjinjan hoopt dan een nieuwe termijn te krijgen. Hij heeft de afgelopen jaren steeds meer afstand genomen van Rusland, traditioneel een bondgenoot. Pasjinjan was onder meer teleurgesteld over het gebrek aan Russische hulp in het conflict met Azerbeidzjan over Nagorno-Karabach en stapte uit een door Rusland geleid veiligheidspact.
Het Armeense parlement stemde vorig jaar voor een motie om werk te gaan maken van toetreding tot de EU. Maar het is ook nog steeds lid van de Euraziatische Economische Unie, een verbond van een aantal oud-Sovjetstaten. De leiders van die landen, onder wie Poetin, riepen Armenië vrijdag op te kiezen tussen die twee.
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 436320629

Plagen in de voorraadkast: Deze kleine diertjes knabbelen mogelijk aan je pasta, meel of rijst

196807164 l

Calculator: zo oud word je

191719844_m

Gek genoeg piekt op deze leeftijd je behoefte aan seks

188909544_m

Deze drie drankjes hydrateren beter dan water

anp290526127 1

Rusland zegt snel met tegenmaatregelen tegen Roemenië te komen

shutterstock_2693716893

Nederland werkt het minst van heel Europa en toch zijn we rijk

Loading