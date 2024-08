Rusland meldt 122.000 evacuaties uit aangevallen regio Koersk

MOSKOU (ANP/RTR) - Meer dan 122.000 mensen zijn de Russische grensregio Koersk ontvlucht sinds de Oekraïense invasie twee weken geleden, citeert het Russische staatspersbureau TASS het ministerie voor Noodsituaties. De autoriteiten hadden evacuaties bevolen.

Op 6 augustus begonnen Oekraïense troepen een verrassingsaanval. Inmiddels zou ruim 1250 vierkante kilometer zijn veroverd. Kyiv spreekt over "defensieve operaties" om een bufferzone te creëren. De Russen gebruikten Koersk voor aanvallen op Oekraïne.

Rusland heeft tijdens een nachtelijke aanval met raketten en drones energievoorzieningen in het noorden van Oekraïne getroffen, waardoor duizenden inwoners zonder stroom kwamen te zitten. Ook werd een enorme brand veroorzaakt bij een aanval op een industriecomplex in het westen van het land, waardoor het chloorgehalte in de lucht is gestegen, aldus Oekraïense functionarissen. Autoriteiten riepen mensen op binnen te blijven.