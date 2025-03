Rusland meldt aanval met honderden Oekraïense drones

Rusland zegt dinsdagochtend op grote schaal te zijn aangevallen door Oekraïense drones. Volgens het Russische ministerie van Defensie zijn 337 Oekraïense drones boven Russisch grondgebied neergeschoten, waaronder 91 boven de regio Moskou.

Rond Moskou is zeker een persoon om het leven gekomen, drie anderen zijn gewond geraakt. Of er in andere Russische regio's slachtoffers zijn, is nog niet duidelijk.

Oekraïne heeft niet gereageerd op de berichten. Kyiv doet dat zelden als het gaat om aanvallen op doelen in Rusland.