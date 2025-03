Veel meer meldingen bij Meld Misdaad Anoniem over explosieven

HOEVELAKEN (ANP) - Bij Meld Misdaad Anoniem is in 2024 een recordaantal meldingen binnengekomen over aanslagen, grondstoffen voor explosieven en de opslag van en handel in illegaal vuurwerk. Het ging om 777 meldingen over dit onderwerp, in 2023 waren het er nog 512.

In totaal gaven tipgevers vorig jaar 24.201 meldingen door via het anonieme meldpunt, een stijging van 19 procent ten opzichte van het jaar ervoor. De helft van de meldingen (12.307) ging over drugscriminaliteit. Op de tweede plaats staan geweldsdelicten als openlijke geweldpleging, huiselijk geweld en dierenmishandeling. Het aantal meldingen hierover nam toe met 25 procent, naar 2558. Ook kreeg Meld Misdaad Anoniem 2087 tips over mensen die door de politie werden gezocht.

Dankzij de meldingen werden vorig jaar minstens 3372 verdachten opgespoord en werden 756 wapens in beslag genomen, aldus het meldpunt. De meldingen leidden er ook toe dat er 87.914 hennepplanten in beslag zijn genomen.

Limburg aan kop

"Explosies hebben grote impact op de veiligheid in woonwijken", stelt een woordvoerder van het meldpunt. "De vele incidenten dragen bij aan een gevoel van onveiligheid. Dat is voor veel melders een belangrijk motief om te melden."

Per 10.000 inwoners werden de meeste meldingen gedaan in Limburg (19,5), gevolgd door Groningen (18,5) en Drenthe (16,6).