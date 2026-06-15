Rusland meldt doden en gewonden door Oekraïense droneaanval

MOSKOU (ANP) - Bij een Oekraïense droneaanval op de Russische stad Toela zijn drie mensen omgekomen en zijn drie gewonden gevallen. Dat meldt de regionale gouverneur, Dmitri Milyayev, in een Telegram-bericht.

Onder de gewonden is ook een kind van 1 jaar. Toela ligt op zo'n 200 kilometer ten zuiden van Moskou.

De regio Toela, waar zich een aantal grote industriële complexen bevindt, is sinds de Russische inval in Oekraïne een frequent doelwit van Oekraïense aanvallen.

Volgens de burgemeester van Moskou, Sergej Sobjanin, hebben Russische luchtverdedigingseenheden ook zeker vier drones onderschept die onderweg waren naar de Russische hoofdstad.

Bij Russische aanvallen op Oekraïne in de nacht van zondag op maandag vielen zeker vijf doden en meer dan twintig gewonden, waaronder in de hoofdstad Kyiv.