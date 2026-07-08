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Rusland probeert Starlink te verstoren om drones tegen te gaan

Samenleving
door anp
woensdag, 08 juli 2026 om 11:13
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KYIV (ANP/RTR) - Rusland probeert Oekraïense droneaanvallen tegen te gaan door het satellietinternet van Starlink te verstoren. Oekraïense piloten gebruiken dat systeem vaak om hun onbemande toestellen te besturen. Dronecommandanten en piloten in het zuidelijke Zaporizja vertellen persbureau Reuters dat bij Russische plaatsen en militaire installaties jammers zijn geplaatst.
Oekraïne gebruikt drones om op grote schaal doelen achter de frontlinies aan te vallen. Rusland probeert nu volgens de militairen om zich aan te passen aan die vorm van oorlogsvoering. Naast het verstoren van signalen zouden bijvoorbeeld ook voorraden worden verstopt in burgervoertuigen. "We hebben watertankwagens geraakt en die stonden in brand omdat er benzine in zat."
Een adviseur van het ministerie van Defensie zegt dat Rusland het systeem Volna Kupol Garant gebruikt tegen Starlink. Dat zou signalen kunnen verstoren in een gebied van 20 vierkante kilometer. Er zou pas een tiental van die systemen zijn ontdekt en Oekraïne probeert ze waar mogelijk uit te schakelen. Rusland mag het satellietinternet van SpaceX, een bedrijf van Elon Musk, zelf niet gebruiken.
De Russische krijgsmacht probeert zich volgens de Oekraïners ook op andere manieren aan te passen aan de grootschalige oorlogvoering met drones. Auto's, quads en motoren worden gebruikt om munitie, proviand en brandstof naar het front te brengen. Ook verbergt de Russische krijgsmacht voorraden in verlaten panden, agrarische gebouwen of gecamoufleerde locaties. Brandstof voor de krijgsmacht wordt opgeslagen in tankstations voor burgers.
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