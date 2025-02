Russell ziet na ruzie geen probleem meer met Verstappen

LONDEN (ANP/RTR) - George Russell maakt zich geen zorgen over zijn relatie met Max Verstappen. De twee maakten vorig jaar bij de Grote Prijs van Qatar ruzie. "Ik heb nadien niet meer met hem gesproken, maar het was vorig jaar en ligt achter ons. Ik concentreer me in het nieuwe seizoen volledig op mezelf", zei de Britse Formule 1-coureur van Mercedes voorafgaand aan de gezamenlijke teampresentatie van de Formule 1 in Londen.

Verstappen wond zich in Qatar op over de gridstraf die hij kreeg na de kwalificatierace door een protest van Russell. De coureur van Red Bull moest zijn poleposition inleveren. De viervoudig wereldkampioen vond dat Russell hem de straf had aangesmeerd. "Het was achterbaks. Ik heb heel veel respect voor heel veel coureurs, maar bij hem ben ik dat respect kwijt", zei Verstappen destijds. Russell beet een week later bij de slotrace in Abu Dhabi van zich af en noemde Verstappen een pestkop die niet met tegenslag kan omgaan.

"Het liep vorig jaar uit de hand en ik heb duidelijk gemaakt dat ik zijn rijgedrag niet pik", zei Russell in Londen tegen verslaggevers. "Maar nu is het 2025 en begint er een nieuw seizoen. Ik maak me geen zorgen over zijn rijgedrag en ik ga mijn aanpak niet veranderen. Ik strijd tegen alle coureurs en het doel is om races te winnen."