Rusland veroordeelt oud-topmilitair tot vijf jaar celstraf

MOSKOU (ANP/RTR) - Een ex-topmilitair is in Rusland veroordeeld tot vijf jaar gevangenisstraf voor fraude, meldt staatspersbureau TASS. Deze Ivan Popov leidde Russische troepen in het zuiden van Oekraïne en had kritiek geuit op de militaire strategie.

De voormalige generaal-majoor zei bijna twee jaar geleden dat hij was weggestuurd voor het delen van de waarheid over de situatie aan het front. Hij zei dat Russische militairen een mes in de rug gestoken kregen door het falen van hun hooggeplaatste commandanten.

Popov is schuldig bevonden aan de diefstal van meer dan 130 miljoen roebel (bijna 1,4 miljoen euro) aan metaalproducten. Die zouden bestemd zijn geweest voor het bouwen van versterkingen langs de frontlinie in Oekraïne.