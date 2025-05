Rusland viert overwinning in WOII met militaire parade in Moskou

MOSKOU (ANP) - Rusland viert dat tachtig jaar geleden nazi-Duitsland werd verslagen in de Tweede Wereldoorlog. Net als voorgaande jaren vindt de grootste militaire parade plaats in Moskou. Die optocht is inmiddels begonnen in het bijzijn van president Vladimir Poetin en buitenlandse leiders.

Staatsmedia deelden vlak voor de parade beelden van de leiders in het Kremlin. Poetin verwelkomde er onder anderen de Chinese president Xi Jinping en Nicolás Maduro, de president van Venezuela. Rusland heeft naast buitenlandse leiders ook legers van andere landen uitgenodigd om deel te nemen aan de parade.

In de Russische hoofdstad gelden al dagen zware veiligheidsmaatregelen. De autoriteiten blokkeren het mobiele internet in Moskou, met als reden de dreiging van Oekraïense aanvallen. De organisatoren verbieden bezoekers van de parade e-sigaretten, elektrische steps of dieren mee te nemen.