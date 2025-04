Russen verloren ruim 4000 tanks in Oekraïne, zegt topgeneraal VS

WASHINGTON (ANP/AFP/RTR) - De Russen hebben in de oorlog tegen Oekraïne al meer dan 4000 tanks verloren. Dat schat de Amerikaanse topgeneraal Christopher Cavoli, de commandant van de Amerikanen in Europa, die onder de indruk is van de schaal van het conflict. Tijdens een hoorzitting in de Senaat noemt hij die "ontzagwekkend".

Rusland valt Oekraïne sinds februari 2022 aan. Sindsdien zijn volgens Cavoli ruim 4000 Russische tanks verloren gegaan, "wat bijna overeenkomt met het totale tankaantal van het Amerikaanse leger".

Gevraagd naar wat de gevolgen zullen zijn van het intrekken van de Amerikaanse steun aan Oekraïne, antwoordde de generaal dat het "een snel en schadelijk effect" zal hebben op de gevechtscapaciteit. Vooral wat betreft de verdediging tegen luchtaanvallen en de mogelijkheid om Russische doelen op te sporen.

Verder zei Cavoli dat Oekraïne erin geslaagd lijkt een deel van zijn troepentekort te hebben opgelost. Onder meer door de groep potentiële rekruten uit te breiden.