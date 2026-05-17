Russische gouverneur: doden door droneaanvallen in regio Moskou

MOSKOU (ANP/AFP) - Bij droneaanvallen in de regio Moskou zijn drie mensen om het leven gekomen, heeft de gouverneur van dat deel van Rusland zondag gezegd. Volgens hem ging het om een "grootschalige" aanval op het gebied rond de Russische hoofdstad.

"Een vrouw is omgekomen doordat een drone een woonhuis raakte. Iemand anders ligt nog onder het puin", schrijft de gouverneur op Telegram. Hij voegt daaraan toe dat bij de aanvallen in de vroege ochtend eveneens twee mannen omkwamen.

Ook op andere plekken in de regio rond Moskou raakten woningen beschadigd en werden "infrastructuurdoelen" aangevallen. De Russische luchtverdediging onderschepte in de nacht van zaterdag op zondag in totaal meer dan 550 Oekraïense drones, aldus het Russische ministerie van Defensie.