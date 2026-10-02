Russische luchtaanvallen treffen opnieuw belangrijke brug Kyiv

KYIV (ANP/RTR) - Russische luchtaanvallen hebben opnieuw de Zuidelijke Brug in de Oekraïense hoofdstad Kyiv getroffen, meldde burgemeester Vitali Klitsjko vrijdag op Telegram. Donderdag werd de brug, die over de rivier de Dnipro loopt, ook al geraakt.

Het verkeer over de brug is in beide richtingen gestremd, meldden de autoriteiten in Kyiv. Zij leiden het vervoer om via alternatieve routes. De brug is een van de weinige verbindingen tussen het westen en het oosten van de Oekraïense hoofdstad.

In Kyiv brak in de nacht van donderdag op vrijdag ook brand uit op de bovenste verdiepingen van een flatgebouw. De autoriteiten van de stad melden later dat bij de aanvallen één persoon om het leven is gekomen en twee mensen gewond zijn geraakt nadat een flatgebouw werd getroffen. Het is niet duidelijk of het om hetzelfde gebouw gaat.