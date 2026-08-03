Russische oppositiepoliticus Nadezjdin ontvlucht Rusland

PARIJS (ANP) - De Russische oppositiepoliticus Boris Nadezjdin is Rusland ontvlucht. In een video op sociale media is hij te zien voor de Eiffeltoren, waar hij zegt blij te zijn dat hij in leven is en vrij is, "zij het niet in Rusland". Onduidelijk is hoe en wanneer hij het land heeft verlaten, schrijft The Moscow Times.

Nadezjdin stond onder druk in Rusland. Zo werd hij in juli veroordeeld voor het verspreiden van "extremistische symbolen". Die aantijging ging om een fragment van wijlen oppositieleider Aleksej Navalny, die in 2024 overleed nadat hij was vergiftigd.

Eerder werd Nadezjdin al door Rusland aangemerkt als "buitenlands agent", een term die het Kremlin reserveert om onwelgevallige geluiden in het land het zwijgen op te leggen.

Vanwege de aantijgingen en maatregelen kon Nadezjdin al niet meer meedoen aan verkiezingen.