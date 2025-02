Russische topdiplomaten naar Saudi-Arabië voor overleg met VS

MOSKOU (ANP/RTR) - Rusland stuurt minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov en topadviseur Joeri Oesjakov naar Saudi-Arabië voor overleg met de Verenigde Staten. De vergadering van dinsdag gaat over de oorlog in Oekraïne en herstel van de relatie tussen de VS en Rusland, meldt het Kremlin.

Een woordvoerder zegt dat Lavrov en Oesjakov maandag namens president Vladimir Poetin naar de Saudische hoofdstad Riyad vliegen. De Amerikaanse delegatie bestaat uit minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio, nationale veiligheidsadviseur Mike Waltz en Steve Witkoff, speciaal gezant voor het Midden-Oosten.

De Kremlinwoordvoerder weigerde te reageren op de vraag of Poetin en de Amerikaanse president Donald Trump elkaar later deze maand in Saudi-Arabië zullen ontmoeten. Trump zei bijna een week geleden dat hij Poetin mogelijk in Saudi-Arabië zal treffen. Hij noemde geen datum, maar zei afgelopen weekend dat de ontmoeting "heel snel" kan plaatsvinden.