Russische topfunctionaris naar Kabul voor overleg met Taliban

KABUL (ANP/AFP) - Een hoge Russische veiligheidsfunctionaris heeft een bezoek gebracht aan Afghaanse regeringsfunctionarissen in Kabul. De Afghaanse autoriteiten zeggen dat ze daarbij de toezegging kregen dat de Taliban van de Russische lijst met verboden organisaties worden gehaald.

Sergej Sjojgoe van de Russische veiligheidsraad ontmoette in de Afghaanse hoofdstad vicepremier Abdul Ghani Baradar. Diens kantoor deelde naderhand informatie over het gesprek en zei dat Rusland belangstelling heeft voor het uitbreiden van de samenwerking met Afghanistan.

Russische media berichten dat voormalig minister van Defensie Sjojgoe aanstuurde op een "constructieve" relatie met het Talibanregime in Afghanistan. Ze schreven niet of hij inderdaad heeft aangegeven dat de moslimfundamentalisten van de Russische zwarte lijst worden gehaald.

De Taliban grepen in 2021 de macht in Afghanistan. Het land belandde daarop internationaal in een isolement. De Russische ambassadeur in Afghanistan zei eerder dit jaar al dat de Taliban inmiddels bondgenoten zijn in de strijd tegen terrorisme.