Rutte belooft ruimte voor Oekraïne in slotverklaring NAVO-top

DEN HAAG (ANP) - NAVO-topman Mark Rutte zegt dat in de slotverklaring van de NAVO-top in Den Haag ook aandacht zal zijn voor de oorlog in Oekraïne. Daarover bestond tot voor kort twijfel, omdat de slotverklaring zo kort mogelijk moet zijn en vooral de Verenigde Staten Oekraïne tijdens deze top een minder prominente rol willen geven dan in andere jaren.

Maar Oekraïne zal niet worden vergeten, beloofde Rutte aan de Oekraïense president Volodymyr Zelensky tijdens een kort persmoment op de NAVO-top. De secretaris-generaal van de alliantie benadrukte dat Rusland Oekraïne zonder provocatie is binnengevallen en dat de aanvallen op burgerdoelen nog altijd toenemen. Zelensky dankte Rutte voor de steun en voor de uitnodiging voor de top.

Lang bleef onduidelijk of Zelensky wel naar Den Haag zou komen, omdat de VS daartegen bezwaar hadden gemaakt. De Amerikaanse president Donald Trump wil veel minder steun aan Oekraïne verlenen en probeert te bemiddelen tussen Kyiv en Moskou.