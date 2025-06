Trump vertrokken richting Den Haag voor de NAVO-top

JOINT BASE ANDREWS (ANP) - De Amerikaanse president Donald Trump is vanuit de Verenigde Staten vertrokken richting Nederland. Hij komt naar Den Haag voor de NAVO-top, ontmoetingen met regeringsleiders en allerlei afspraken met koning Willem-Alexander en koningin Máxima.

Trump kwam, zoals gebruikelijk, met een presidentiële helikopter aan op Joint Base Andrews. Dat is de vaste uitvalsbasis voor de Boeing VC-25. Volgens het Witte Huis is het plan dat het dinsdagavond 19.00 uur landt op Schiphol. Van daaruit gaat hij direct naar Den Haag voor een ontmoeting met de koning en de koningin. Daarna is er een groot diner met andere leiders. Hij logeert ook op Paleis Huis ten Bosch in Den Haag.

Trump kwam in zijn eentje aan bij het vliegtuig, dat als de president aan boord is Air Force One wordt genoemd. Bij vertrek van het Witte Huis zei hij optimistisch te zijn over de NAVO-top. "Ik denk dat het een succes zal worden."