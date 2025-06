Rutte hekelt contraproductieve houding Rusland in vredesoverleg

ROME (ANP) - Rusland maakt het niet makkelijker om vredesbesprekingen met Oekraïne van de grond te krijgen, vindt NAVO-topman Mark Rutte. Hij hekelt de keuze van het Kremlin voor een hoofdonderhandelaar die vooral druk is Oekraïne verwijten te maken op grond van het verleden.

"De Russen sturen nu tweemaal op rij die historicus naar de besprekingen in Istanbul", zei Rutte bij aankomst voor overleg met de buitenlandministers van grote Europese landen in Rome. "Die probeert te beginnen met de geschiedenis van duizend jaar geleden en dan min of meer uitlegt dat Oekraïne fout zit. Ik denk dat dat niet helpt."

Moskou laat zich bij het overleg vertegenwoordigen door Poetin-vertrouweling Vladimir Medinski. De politicoloog en historicus heeft een ultranationalistische kijk op de Russische geschiedenis en heeft er een handje van die ook uit te meten. Hij ziet onder meer Oekraïne niet als een natie met bestaansrecht.