DEN HAAG (ANP) - De voormalig woordvoerder van de Tweede Kamer is door de rechtbank Den Haag vrijgesproken. Ze werd ervan verdacht in de zaak-Arib vertrouwelijke stukken te hebben gelekt naar de pers. Volgens de rechter is er niet voldoende wettig en overtuigend bewijs dat Sonja K. inderdaad het lek was.