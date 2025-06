DEN HAAG (ANP) - Het 'Den Haag Defensie-investeringsplan' waarmee de NAVO-landen hebben afgesproken 5 procent van hun economie aan defensie en ondersteunende zaken is volgens NAVO-chef Mark Rutte het belangrijkste resultaat van de top in Den Haag. Die nieuwe afspraak betekent dat met name Europese NAVO-landen vele miljarden extra per jaar in hun verdediging zouden moeten steken. Het nieuwe 'Den Haag DIP' gaat de geschiedenis in, hoopte het kabinet vooraf al.