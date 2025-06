NAVO-leiders bevestigen na twijfel: artikel 5 staat overeind

DEN HAAG (ANP) - De regeringsleiders van de NAVO-lidstaten hebben in hun slotverklaring herbevestigd dat ze zich volledig committeren aan artikel 5. Daarin staat dat een aanval op één een aanval op allen is. Er ontstond twijfel of de Amerikanen zich daaraan zouden houden, nadat president Donald Trump had gezegd dat het artikel "multi-interpretabel" zou zijn.

In de slotverklaring staat als eerste punt dat alle bondgenoten zich zullen houden aan het artikel. Mocht een lidstaat worden aangevallen, dan zijn dus alle lidstaten verplicht om al dan niet militaire bijstand te verlenen.