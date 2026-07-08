Veel belangstelling in Irak voor rouwstoet gedode Khamenei

NAJAF (ANP/AFP) - Het lichaam van de gedode Iraanse leider Ali Khamenei is woensdag onder grote belangstelling door de straten van het Iraakse Najaf gereden. Dat ging gepaard met strenge veiligheidsmaatregelen. Toeschouwers drongen naar voren om de kist aan te raken.

Khamenei kwam eind februari om het leven bij de Amerikaans-Israëlische aanvallen op zijn land en er wordt nu dagenlang groots afscheid van hem genomen. Dat gebeurde de afgelopen dagen in Iran zelf en nu ook in buurland Irak, waar eveneens veel sjiieten wonen.

In Najaf begonnen de plechtigheden in de vroege ochtend nadat het lichaam de voorgaande avond was aangekomen op de luchthaven bij de stad. Later op de dag wordt ook afscheid van de Iraanse leider genomen in Karbala, een andere heilige stad in Irak.

De begrafenis van Khamenei moet donderdag plaatsvinden in zijn geboortestad Mashhad in Iran. De grote afwezige bij de rouwplechtigheden is tot dusver zijn zoon Mojtaba, die hem heeft opgevolgd als opperste leider.