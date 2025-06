Rutte spreekt Spanje tegen: NAVO kent geen opt-outs

DEN HAAG (ANP) - De NAVO maakt geen uitzondering voor Spanje, houdt secretaris-generaal Mark Rutte vol, ook al beweert dat land van wel. Spanje heeft niet genoeg aan een defensiebudget van 2,1 procent om aan zijn NAVO-verplichtingen te voldoen, stelt Rutte.

Spanje weigert 3,5 procent van de omvang van de economie aan defensie te besteden, en nog eens 1,5 procent aan ondersteunende zaken. Toch stemde het zondag in met dat voorstel van Rutte, dat er op aandringen van de Amerikaanse president Donald Trump kwam. De regering in Madrid zegt een uitzondering voor Spanje te hebben bedongen. Zij verwijst naar de wat lossere, dubbelzinnigere formulering van de toezegging in het principeakkoord voor de top. En naar een schriftelijke verzekering van Rutte dat het bondgenootschap Spanje "flexibiliteit" gunt.

"De NAVO kent geen opt-outs en onderhandse akkoordjes evenmin", zei Rutte tijdens een persconferentie waarin hij vooruitblikte op de NAVO-top in Den Haag.