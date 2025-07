De zeldzaamste pasta ter wereld dreigt voor altijd te verdwijnen

In een klein Sardinisch dorpje bewaakt een handjevol vrouwen het geheim van de mysterieuze 'su filindeu'. Dat is pasta waarvan zelfs topchefs er niet in slagen hem te maken. Nu dreigt deze culinaire schat voor altijd verloren te gaan.

Locals noemen het "de draden van God" en dat is geen toeval. Su filindeu is zo ingewikkeld om te maken en het proces is gekend door zo weinig mensen, dat het zelfs dreigt te verdwijnen. Eeuwenlang kende slechts een kleine kring vrouwen in het Sardijnse dorpje Lula het geheim, maar daar komt nu stilaan verandering in.

Zelfs Jamie Oliver faalde

De pasta wordt gemaakt van slechts drie ingrediënten: bloem, water en zout. Maar daar houdt de eenvoud op. Het deeg moet eerst worden gekneed tot het precies de juiste soepelheid heeft. Daarna moet het precies 256 keer worden uitgerekt en opgevouwen. Bij elke vouw en rekbeweging worden de strengen steeds dunner, tot ze uiteindelijk zo fragiel zijn dat één verkeerde aanraking ze kan breken.

Als de juiste dikte bereikt is, worden de draden zorgvuldig in meerdere lagen over elkaar gelegd, telkens in een kruisvormig patroon. Vervolgens worden de vellen in de zon gedroogd, waardoor ze hun typische structuur en stevigheid krijgen.

Stukje lokale geschiedenis

Oorspronkelijk werd su filindeu uitsluitend bereid door vrouwen uit het dorp Lula, speciaal voor pelgrims die na een lange tocht aankwamen bij een heilige plek. De pasta werd slechts een handjevol keer per jaar gemaakt. Maar dat gebruik dreigt te verdwijnen. Vandaag zijn er nog maar een paar vrouwen die de techniek beheersen, en binnen het dorp lijkt de belangstelling om het vak door te geven tanende.

Om te voorkomen dat de traditie verloren gaat, heeft een van de bewaarders van het geheim, Paola, beslist om de kennis niet langer binnen de familie te houden. Ze staat nu open voor leerlingen van buitenaf. Eén ambitieuze Amerikaanse chef heeft de reis naar Lula al gemaakt om het proces van dichtbij te leren. Hij serveert de bijna mythische pasta nu in zijn restaurant in Los Angeles. En zo wordt deze eeuwenoude traditie verder in leven gehouden, niet door de dorpelingen, maar door een commerçant.