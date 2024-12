Rutte zinspeelt op NAVO-norm van 3 procent

BRUSSEL (ANP) - De NAVO-landen zouden zich moeten spiegelen aan de Koude Oorlog, toen "Europeanen veel meer dan 3 procent" van hun bruto binnenlands product (bbp) aan hun defensie besteedden, vindt NAVO-topman Mark Rutte. "De gevaren voor onze vrijheid en veiligheid zijn net zo groot - zo niet groter."

De NAVO-landen spraken onder grote Amerikaanse druk tien jaar geleden af minstens 2 procent van hun bbp in defensie te steken. Maar "ik kan je vertellen, we zullen veel meer dan 2 procent nodig hebben", zei Rutte in zijn eerste grote toespraak sinds zijn aantreden als secretaris-generaal. "We zijn niet klaar voor wat ons in vier tot vijf jaar op ons af komt."

Rutte verbindt zich nog niet met zoveel woorden aan dit concrete nieuwe streefdoel. Maar de Financial Times berichtte donderdag dat de 32 NAVO-landen het opkrikken van de norm naar 3 procent in 2030 inmiddels bespreken. Volgens de Britse zakenkrant is er ook sprake van een tussendoel van 2,5 procent.

Wettelijk vastleggen

Van de NAVO-landen voldoen er inmiddels 23 aan de oude afspraak van 2 procent. Nederland lukt dat ook voor het eerst, en de Tweede Kamer is bezig de norm nu ook wettelijk vast te leggen.

Rutte riep ook Europese burgers op om hun politici te manen om meer in defensie te steken. Het verhogen van het defensiebudget is dezer dagen zijn "belangrijkste punt", onderstreept hij. "We zijn niet in oorlog, maar ook zeker niet in vredestijd", waarschuwde de oud-premier in een toespraak voor een Brusselse denktank. We moeten "de volgende grote oorlog op NAVO-grondgebied voorkomen", aldus Rutte.