Ruim 70.000 euro ingezameld voor 8-jarige overlevende Tarwekamp

DEN HAAG (ANP) - De inzamelingsactie voor de 8-jarige jongen die als enige van zijn gezin de explosies aan de Tarwekamp in Den Haag heeft overleefd, loopt verder op. De teller stond donderdagmiddag op ruim 70.000 euro, is te zien op gofundme.com.

Eerder op de dag werd het streefbedrag van 50.000 euro al gehaald, maar de donaties blijven binnenkomen. Inmiddels zijn er ongeveer 2000 giften binnen. Op de site laten mensen ook steunbetuigingen achter.

De 45-jarige vader, 41-jarige moeder en 17-jarige zus van de jongen kwamen afgelopen zaterdag door de explosies om het leven. De inzameling is een initiatief van Asian Heritage NL, die daarmee de Chinese familie wil helpen met onder meer de uitvaartkosten en kosten die familieleden maken om de jongen op te vangen.

Naast deze inzamelingsactie is er nog een andere crowdfunding, die op initiatief van de lokale hulpstichting Lichtpuntjes van Mariahoeve is begonnen. Daar is inmiddels meer dan 622.000 euro opgehaald voor de getroffenen van de explosies.