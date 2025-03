RvdK: rapport uithuisplaatsingen 'bijzonder pijnlijk'

DEN HAAG (ANP) - De Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) vindt het "bijzonder pijnlijk om te horen en lezen wat de impact van de kinderopvangtoeslagenaffaire bij de gezinnen en de betrokken kinderen tot op vandaag is". De Raad was donderdag aanwezig bij de presentatie van het rapport van de commissie Toeslagen en Uithuisplaatsingen. De commissie concludeert in dit rapport dat het schandaal rond de kinderopvangtoeslag een grote rol speelde bij de uithuisplaatsing van kinderen uit gedupeerde gezinnen.

"Het verdriet van zeker ook de kinderen die hierdoor zijn geraakt is groot, dat heeft de commissie met haar rapport op indringende en invoelbare wijze zichtbaar gemaakt", reageert de RvdK. "De bevindingen van de commissie geven bredere context aan de conclusies uit ons eigen interne reflectieonderzoek." Zo beveelt de commissie onder andere aan om in de jeugdzorg- en beschermingsketen eerder en breder te kijken naar de achterliggende oorzaken van problemen in gezinnen.