DEN HAAG (ANP) - Het verlagen van het eigen risico voor de zorg kan financieel nadelig uitpakken voor bepaalde kwetsbare groepen. Dat schrijft de Raad van State in een advies over het wetsvoorstel om het eigen risico naar 165 euro per jaar te brengen. De verlaging wordt deels betaald door het afschaffen van een tegemoetkoming voor arbeidsongeschikten en zorgt voor een hogere zorgpremie.