Ozempic-baby's: waarom anticonceptie slechter werkt bij gebruik van het afslankmiddel

Afslankmiddelen als Wegovy en Ozempic zijn razend populair bij wie wil afvallen. Daardoor openbaart zich nu een nieuwe bijwerking: vrouwen worden zwanger, terwijl ze wel anticonceptie gebruiken. De Britse geneesmiddelenautoriteit heeft inmiddels een waarschuwing afgegeven aan vrouwen in de vruchtbare leeftijd.

De waarschuwing volgt op minstens veertig meldingen van vrouwen die zwanger raakten terwijl ze een afslankmedicijn gebruikten. De boosdoener? De werking van de pil kan afnemen door deze middelen. Vooral de injectie met het werkzame bestanddeel tirzepatide (bekend van Mounjaro) lijkt de opname van de anticonceptiepil te vertragen en verminderen.

De medicijnen bootsen het hormoon GLP-1 na, dat onder meer de eetlust onderdrukt. Tirzepatide werkt ook op een tweede hormoonsysteem (GIP), wat het effect versterkt. Maar doordat de maag trager leegloopt, wordt de pil minder goed opgenomen in de darmen – en dus mogelijk minder effectief.

Minder oestrogeen in het bloed

In een studie uit 2024 daalde de hoeveelheid oestrogeen (een belangrijk bestanddeel van de combinatiepil) in het bloed met 20 procent bij gebruik van tirzepatide. Ook duurde het langer voordat het oestrogeen werd opgenomen. Bij semaglutide (de werkzame stof in Wegovy) waren de effecten minder sterk, maar nog steeds meetbaar.

Waarom tirzepatide een grotere invloed heeft dan semaglutide is nog niet duidelijk. Wel blijkt uit onderzoek dat de werking op de maaglediging bij tirzepatide langduriger is.

Misselijkheid en diarree: extra risico

Daar komt bij dat veel gebruikers last hebben van bijwerkingen als overgeven (12%) en diarree (23%). Ook dat heeft gevolgen voor de pil: wordt die te snel weer uitgescheiden, dan kan hij zijn werk niet doen. Vrouwen die braken of diarree hadden na het innemen van de pil, krijgen nu het advies om een condoom of ander aanvullend middel te gebruiken.

Een ander, minder voor de hand liggend effect: afvallen maakt vrouwen vaak vruchtbaarder. Obesitas kan de vruchtbaarheid verlagen, onder andere door hormonale verstoringen zoals het polycysteus-ovariumsyndroom (PCOS). Door af te vallen keert bij veel vrouwen de cyclus terug – met een grotere kans op zwangerschap als gevolg.

Advies: combineer methoden

Voor vrouwen die afslankinjecties gebruiken én de pil slikken, is het advies duidelijk: gebruik minstens vier weken lang ook een andere vorm van anticonceptie. Denk aan condooms, een spiraaltje of een pleister. Deze methoden werken buiten het spijsverteringsstelsel om en zijn daardoor betrouwbaarder in combinatie met deze medicatie.

Raak je toch zwanger tijdens het gebruik van een afslankmiddel? Neem dan altijd contact op met je arts. Over de veiligheid van deze medicijnen tijdens een zwangerschap is namelijk nog weinig bekend.