ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Sancties tegen Syrische interim-president geschrapt

Samenleving
door anp
vrijdag, 07 november 2025 om 14:49
anp071125149 1
NEW YORK/LONDEN/BRUSSEL (ANP/RTR) - Internationale sancties tegen de Syrische leider Ahmed al-Sharaa zijn in navolging van de VN-Veiligheidsraad door Groot-Brittannië en de EU geschrapt.
Ook sancties tegen de huidige binnenlandminister van Syrië, Anas Khattab, worden opgeheven. Al-Sharaa was in de Syrische burgeroorlog de leider van een jihadistische beweging die in 2014 op sanctielijsten kwam, gericht tegen terroristische organisaties. Al-Sharaa's jihadisten van de Hayat Tahrir al-Sham bleken eind vorig jaar de voornaamste strijdgroep die het regime van president Bashar al-Assad ten val bracht.
De intrekking van de sancties is voornamelijk symbolisch. Al-Sharaa heeft er als interimpresident van zijn land geen last van gehad. Maandag wordt hij volgens de planning in het Witte Huis door president Donald Trump ontvangen. Trump heeft eerder al sancties tegen Syrië geschrapt. Het is voor het eerst dat een Syrische president officieel het Witte Huis bezoekt.
loading

POPULAIR NIEUWS

85783069 l

Zes dingen die je moet doen om jezelf niet langer naar beneden te halen

Scherm­afbeelding 2025-11-06 om 15.06.14

Psychiater waarschuwt: Trump steeds gevaarlijker

H1WOJMA9alx_0_0_3000_2810_0_x-large

Duits-Israelische gijzelaar: 'ik ben door Hamas seksueel misbruikt'

shutterstock_2605546723

In de meeste bars in Italië wordt koffie van slechte kwaliteit geserveerd

shutterstock_1330807310

Drie symptomen verschijnen 24 uur voor de dood

ANP-540147315

De arrival fallacy: psychologen leggen uit waarom je niet te veel vooruit moet kijken

Loading