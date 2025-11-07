Sancties tegen Syrische interim-president geschrapt

NEW YORK/LONDEN/BRUSSEL (ANP/RTR) - Internationale sancties tegen de Syrische leider Ahmed al-Sharaa zijn in navolging van de VN-Veiligheidsraad door Groot-Brittannië en de EU geschrapt.

Ook sancties tegen de huidige binnenlandminister van Syrië, Anas Khattab, worden opgeheven. Al-Sharaa was in de Syrische burgeroorlog de leider van een jihadistische beweging die in 2014 op sanctielijsten kwam, gericht tegen terroristische organisaties. Al-Sharaa's jihadisten van de Hayat Tahrir al-Sham bleken eind vorig jaar de voornaamste strijdgroep die het regime van president Bashar al-Assad ten val bracht.

De intrekking van de sancties is voornamelijk symbolisch. Al-Sharaa heeft er als interimpresident van zijn land geen last van gehad. Maandag wordt hij volgens de planning in het Witte Huis door president Donald Trump ontvangen. Trump heeft eerder al sancties tegen Syrië geschrapt. Het is voor het eerst dat een Syrische president officieel het Witte Huis bezoekt.