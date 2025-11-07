Kamer moet eerst besluiten over verlaging eigen risico

DEN HAAG (ANP) - Het kabinet stelt de beslissing over het al dan niet verlagen van het eigen risico in de zorg uit. "We willen eerst kijken hoe het ligt in de Tweede Kamer, dan gaan we besluiten of we het ook voorleggen," zegt zorgminister Jan Anthonie Bruijn (VVD) na afloop van de ministerraad.

Het was eigenlijk de bedoeling dat de ministers vorige week zouden beslissen over de afspraak van de vorige coalitie van PVV, VVD, NSC en BBB om in 2027 het eigen risico op 165 euro per jaar in te stellen. "Het is een nieuwe Tweede Kamer, we willen eerst weten hoe het daar ligt," is de redenering van Bruijn. Het wetsvoorstel om de halvering te regelen ligt klaar.

De halvering van het eigen risico was een wens van voormalig coalitiepartij PVV, ook BBB is voor. VVD ziet liever dat het huidige bedrag van 385 euro blijft.