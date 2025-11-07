ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Kamer moet eerst besluiten over verlaging eigen risico

Samenleving
door anp
vrijdag, 07 november 2025 om 14:35
anp071125146 1
DEN HAAG (ANP) - Het kabinet stelt de beslissing over het al dan niet verlagen van het eigen risico in de zorg uit. "We willen eerst kijken hoe het ligt in de Tweede Kamer, dan gaan we besluiten of we het ook voorleggen," zegt zorgminister Jan Anthonie Bruijn (VVD) na afloop van de ministerraad.
Het was eigenlijk de bedoeling dat de ministers vorige week zouden beslissen over de afspraak van de vorige coalitie van PVV, VVD, NSC en BBB om in 2027 het eigen risico op 165 euro per jaar in te stellen. "Het is een nieuwe Tweede Kamer, we willen eerst weten hoe het daar ligt," is de redenering van Bruijn. Het wetsvoorstel om de halvering te regelen ligt klaar.
De halvering van het eigen risico was een wens van voormalig coalitiepartij PVV, ook BBB is voor. VVD ziet liever dat het huidige bedrag van 385 euro blijft.
loading

POPULAIR NIEUWS

85783069 l

Zes dingen die je moet doen om jezelf niet langer naar beneden te halen

Scherm­afbeelding 2025-11-06 om 15.06.14

Psychiater waarschuwt: Trump steeds gevaarlijker

H1WOJMA9alx_0_0_3000_2810_0_x-large

Duits-Israelische gijzelaar: 'ik ben door Hamas seksueel misbruikt'

shutterstock_2605546723

In de meeste bars in Italië wordt koffie van slechte kwaliteit geserveerd

shutterstock_1330807310

Drie symptomen verschijnen 24 uur voor de dood

ANP-540147315

De arrival fallacy: psychologen leggen uit waarom je niet te veel vooruit moet kijken

Loading