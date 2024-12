RIYADH (ANP/RTR) - Saoedi-Arabië veroordeelt de vermoedelijke aanslag met een voertuig op een kerstmarkt in de Duitse stad Maagdenburg van vrijdagavond. Dat zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken van de Golfstaat zaterdag in een verklaring.

De Duitse politie heeft een verdachte gearresteerd in verband met de aanval, waarbij minstens twee mensen omkwamen. Volgens de Duitse autoriteiten is de man een 50-jarige arts uit Saoedi-Arabië die al twintig jaar in Duitsland woont.