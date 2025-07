Satellieten gaan uitstoot CO2 en methaan straks bij de bron meten

DEN HAAG (ANP) - Nederlandse experts bouwen samen een nieuw satellietsysteem dat wereldwijd de uitstoot van de belangrijkste broeikasgassen nauwkeurig kan meten. De twee satellieten brengen naast 'pluimen' van koolstofdioxide (CO2) en methaangas ook luchtvervuiling door stikstofdioxide (NO2) in kaart. Dat doen ze volgens planning vanaf 2028. De betrokken organisaties noemen het "een uniek Europees meetsysteem".

De satellieten meten op bronniveau hoeveel broeikasgassen opstijgen uit bijvoorbeeld energiecentrales, grote fabrieken of vuilnisbelten. "Bronnen verantwoordelijk voor zo'n 70 procent van de broeikasgasemissies worden in kaart gebracht", laten KNMI, TNO, SRON en ISISPACE weten. Zij zijn samen verantwoordelijk voor het project, dat onder de vlag van de Europese ruimtevaartorganisatie ESA wordt uitgevoerd.

"Met deze missie maken we zichtbaar wat onzichtbaar is", zegt KNMI-wetenschapper Pepijn Veefkind. "We gaan een nieuw tijdperk in waarin niet alleen maar gemeten wordt op grote schaal, maar waar het ook duidelijk wordt wie dat doet en dat is belangrijk in de mondiale uitdaging om broeikasgassen sterk omlaag te brengen." Dat is cruciaal om klimaatverandering te beperken.

TANGO

Het satellietsysteem heet TANGO. Dat staat voor Twin Anthropogenic Greenhouse Gas Observers: een tweelingsatelliet die de uitstoot door menselijke activiteiten observeert vanuit de ruimte.

Nederland leverde al eerder een belangrijke bijdrage aan uitstootmetingen met satellieten, met het instrument TROPOMI. Dat cirkelt sinds 2017 rond de aarde en meet ook diverse luchtvervuilende stoffen, waaronder stikstofdioxide, zwaveldioxide, koolmonoxide en methaan. Een belangrijk verschil is dat TANGO dus ook CO2 meet, het gas dat opgeteld de grootste bijdrage levert aan de opwarming van de aarde. Het nieuwe systeem meet ook op veel grotere schaal.

Het bedrijf ISISPACE uit Delft is in het consortium verantwoordelijk voor de satellieten zelf. TNO bouwt de meetinstrumenten, SRON en KNMI hebben de wetenschappelijke leiding.