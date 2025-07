Helft Nederlanders nog minder vertrouwen in politiek na val kabinet

De helft van de Nederlanders heeft minder vertrouwen in de politiek na de val van het kabinet. Bij NSC-kiezers is de impact van de kabinetsval op het vertrouwen het grootst. Dit blijkt uit een enquête van Kieskompas en het ANP die is ingevuld door bijna 20.000 mensen.

Begin juni trok PVV-leider Geert Wilders zijn steun voor de coalitie in en liet daarmee het kabinet vallen. Bijna twee derde van de kiezers van NSC geeft aan dat hun vertrouwen in de politiek is afgenomen door de val van het kabinet. Ongeveer 55 procent van de kiezers van PVV, VVD en BBB geeft aan dat de kabinetsval het vertrouwen heeft geschaad.

Voor kiezers van D66, Volt en GroenLinks-PvdA is de impact van de kabinetsval op het vertrouwen beperkter. Ongeveer 40 procent van hun kiezers zegt dat hun vertrouwen in de politiek is afgenomen na de val van het kabinet.

Onderling ruzie

Volgens Mariken van der Velden, universitair hoofddocent politieke communicatie aan de Vrije Universiteit Amsterdam, zijn er meerdere verklaringen voor de daling. "Rechts Nederland werd beleid beloofd waar ze hun vingers bij af kunnen likken, maar zag dit uiteindelijk niet gebeuren. Ook zagen stemmers dat er continu onderling ruzie werd gemaakt tussen politici in het kabinet, wat het vertrouwen schaadt."

De enquête is tussen 2 en 7 juli uitgevoerd door Kieskompas en werd ingevuld door een representatieve groep van 19.319 volwassen Nederlanders. Zij gaven daarin hun mening over de invloed van de val van het kabinet op hun vertrouwen in de politiek. Op basis van deze resultaten kan niet worden gesteld dat de val van het kabinet en het mogelijk dalen van het vertrouwen in de politiek het stemgedrag beïnvloedt.