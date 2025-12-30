KNMI: 2025 niet warmste ooit, maar wel in top 10

DE BILT (ANP) - Het was in 2025 zo warm in Nederland dat het jaar wordt opgenomen in de top 10 van warmste jaren sinds het begin van de metingen. Het KNMI drukt de temperatuur van elk jaar uit in een blauw of rood streepje. 2025 krijgt de kleur donkerrood.

De temperatuur wordt sinds 1901 gemeten in De Bilt, in het midden van Nederland. Jaren waarin het jaargemiddelde van de temperatuur relatief laag was, krijgen een blauw streepje, warmere jaren een rood streepje. Vanaf grofweg de jaren negentig zijn er vrijwel alleen nog rode streepjes bijgekomen.

Dit jaar was met gemiddeld 11,4 graden geen recordjaar. In 2024 was het gemiddeld 11,8 graden, net als in 2023. Dat jaar werd het voor het eerst zo warm in De Bilt. Van de afgelopen tien jaar staan er zeven in de top 10 van warmste jaren ooit gemeten. 2025 past volgens het KNMI "in een langer durende trend van een steeds warmer Nederlands klimaat".