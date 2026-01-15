Saudische functionaris: Golfstaten hielden Trump van aanval af

RIYAD/ISLAMABAD (ANP/AFP) - De Golfstaten Oman, Qatar en Saudi-Arabië hebben de Amerikaanse president Donald Trump ervan overtuigd geen militaire acties tegen Iran te ondernemen. Dit heeft een hooggeplaatste Saudische functionaris gezegd.

De Arabische landen hebben onder meer beklemtoond dat een dergelijke aanval zou leiden tot "ernstige tegenreacties in de hele regio". Ze zijn vooral bang dat de strijd de scheepvaart en de handel door en langs de Perzische Golf ruïneert.

De functionaris zei dat de drie "een lange, hectische, diplomatieke poging hebben aangevoerd om op het laatste moment president Trump ervan te overtuigen Iran de kans te geven goede bedoelingen te tonen". De communicatie loopt nog steeds "om gewonnen vertrouwen te behouden" en om de goede atmosfeer te benutten.

In Pakistan zei de Iraanse ambassadeur Reza Amiri Moghadam dat Trump Teheran heeft verteld dat hij niet aanvalt. Hij riep daarbij het Iraanse regime op zich terughoudend op te stellen, melden media in Pakistan.