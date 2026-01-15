VS nemen weer tanker bij Venezuela in, vlak voor gesprek Machado

CARACAS (ANP/RTR) - De Verenigde Staten hebben opnieuw een olietanker op de Caribische Zee in beslag genomen omdat die banden zou hebben met Venezuela, melden Amerikaanse functionarissen. Dat gebeurt vlak voor een ontmoeting tussen de Amerikaanse president Donald Trump en de Venezolaanse oppositieleider María Corina Machado.

Het is de zesde keer dat de Amerikanen een schip enteren sinds ze een blokkade hebben ingesteld voor Venezuela. De VS laten geen schepen meer door die olie van Venezuela exporteren of dat gedaan hebben.

De blokkade werd in eerste instantie ingesteld om de druk op de Venezolaanse president Nicolás Maduro op te voeren. Die is inmiddels gevangengenomen en naar New York overgebracht. De Amerikanen zeggen nu samen te werken met interim-leider Delcy Rodríguez, maar zij heeft volgens de oppositie het recht niet om het land te leiden. Machado komt nu naar Washington om de toekomst van het land en de rol van de oppositie met Trump te bespreken.