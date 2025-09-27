ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Schade aan partijkantoor D66 na extreemrechts geweld 34.000 euro

Samenleving
door anp
zaterdag, 27 september 2025 om 12:34
anp270925075 1
DEN HAAG (ANP) - De extreemrechtse relschoppers die vorige week het partijkantoor van D66 in het centrum van Den Haag belaagden, hebben voor 34.000 euro schade aangericht. Dat heeft een woordvoerder van de partij laten weten.
Bij het partijkantoor aan de Lange Houtstraat werden onder meer ruiten ingegooid. Ook de deur raakte ontzet. Een andere deur is eveneens beschadigd doordat er stoeptegels tegenaan zijn gegooid, aldus de zegsman.
Of de schade vergoed wordt door de verzekering, is nog niet duidelijk. Daarover worden nog gesprekken gevoerd. De partij gaat daarnaast proberen de schade te verhalen op de daders.
De relschoppers richtten ook op het nabijgelegen Binnenhof vernielingen aan. Het ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening schat de schade aan onder meer het monumentale Tweede Kamergebouw op circa 55.000 euro.
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 511726720

Drie signalen dat je mogelijk hoogsensitief bent

148758709_m

Als je vaak deze Japanse lekkernij eet, is de kans dat je vroeg sterft veel hoger

shutterstock_2607505009 (1)

Borstvoeding verandert een kind – genetisch

anp260925146 1

Oekraïne: luchtruimschendingen vermoedelijk vanuit Hongarije

75640139_m

Met deze 5 trucjes kom je voorgoed af van overbodige troep

ANP-505642268

Dit zijn de vijf meest voorkomende problemen in relaties: heb jij er ook last van?

Loading