Internationaal Paralympisch Comité heft schorsing Rusland op

SEOUL (ANP/AFP) - Het Internationaal Paralympisch Comité (IPC) heeft de gedeeltelijke schorsing van Rusland en Belarus opgeheven. Daarmee is de kans groter geworden dat sporters uit de landen tijdens de Paralympische Winterspelen van Milaan en Cortina in 2026 onder eigen vlag kunnen meedoen. Het besluit daarover ligt echter bij de bonden van de afzonderlijke sporten, die de sancties tot nu toe hebben gehandhaafd.

"Dit besluit betekent dat de paralympische comités van Rusland en Belarus nu weer hun volledige rechten als IPC-leden terugkrijgen", aldus het IPC in een verklaring na een algemene vergadering in Seoul.

De paralympische comités van de twee bondgenoten waren sinds de Russische inval in Oekraïne in 2022 geschorst. Paralympiërs mochten aan de Spelen van Parijs vorig jaar meedoen onder neutrale vlag en andere eisen van neutraliteit.

Die eisen hanteert het Internationaal Olympisch Comité ook tijdens de Winterspelen van februari 2026, zo werd vorige week bekend.