Verlies Groupcard gefinancierd met 10 miljoen aan stadspas-tegoed

AMSTERDAM (ANP) - De failliete aanbieder van tegoedpassen Groupcard heeft minimaal 10 miljoen euro aan schulden bij de stichting die het geld op die passen moest beheren. Dat schrijft de curator in het eerste faillissementsverslag van Groupcard, dat voor veel gemeenten stadspassen regelde voor inwoners met lagere inkomens. Met het geld op de tegoedpassen werden zware verliezen van Groupcard "grotendeels en jarenlang" gefinancierd, staat in het verslag.

De constatering is opvallend. Grote uitgevers van tegoedpassen moeten het geld op die passen namelijk veiligstellen door ze op een aparte rekening van een zogeheten stichting derdengelden te storten. Dit moet voorkomen dat de tegoeden worden vermengd met het geld van de uitgever van tegoedpassen zelf.

De Stichting Derdengelden Groupcard is vooralsnog de grootste schuldeiser van Groupcard, dat afgelopen zomer omviel. De inmiddels failliete stichting had als enige bestuurder John Keunen, die ook Groupcard zelf leidde.