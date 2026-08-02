ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Schade door natuurbranden in Griekenland neemt toe

Samenleving
door anp
zondag, 02 augustus 2026 om 10:39
anp020826061 1
ATHENE (ANP/AFP) - De schade door natuurbranden in Griekenland neemt toe, melden lokale experts aan persbureau AFP. Zo'n 12.000 hectare aan bos en landbouwgrond zou inmiddels zijn getroffen door het vuur.
In de buurt van Athene woeden nog altijd verschillende branden, ook bij de onder toeristen populaire plaats Porto Germeno. Volgens eerdere schattingen werd zo'n 6500 hectare daar getroffen door bosbranden, maar volgens de experts is de schade veel groter. Het zou inmiddels gaan om zo'n 10.000 hectare. Ongeveer vijfhonderd brandweerlieden zijn er bezig met het bestrijden van het vuur, zegt de brandweer.
Ook Kreta en Paros werden getroffen en op het eiland Kefalonia brak zaterdag een nieuwe brand uit. Eerder deze week kwamen drie brandweerlieden om tijdens bluswerkzaamheden in Griekenland.
loading

POPULAIR NIEUWS

liefde_kleine_gebaren_symbolisch

Dit is de meest succesvolle openingszin ter wereld

schermafbeelding_2025-07-28_094859

Het noodwatersysteem van €31 miljoen draait voor het eerst op volle kracht

shutterstock_2283644309

Europa laat 130 km/u los: waar u deze zomer harder mag en waar juist niet

ANP-564665956

Zoveel kan de Ceuta-crisis de Nederlandse belastingbetaler kosten

163363425_m

Zo makkelijk houd je jezelf voor de gek: neppil heeft wonderbaarlijk effect

258269754_m

Zóveel duurder worden je aardappelen, groente en friet door de droogte — en het ergste moet nog komen

Loading