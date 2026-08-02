ATHENE (ANP/AFP) - De schade door natuurbranden in Griekenland neemt toe, melden lokale experts aan persbureau AFP. Zo'n 12.000 hectare aan bos en landbouwgrond zou inmiddels zijn getroffen door het vuur.

In de buurt van Athene woeden nog altijd verschillende branden, ook bij de onder toeristen populaire plaats Porto Germeno. Volgens eerdere schattingen werd zo'n 6500 hectare daar getroffen door bosbranden, maar volgens de experts is de schade veel groter. Het zou inmiddels gaan om zo'n 10.000 hectare. Ongeveer vijfhonderd brandweerlieden zijn er bezig met het bestrijden van het vuur, zegt de brandweer.

Ook Kreta en Paros werden getroffen en op het eiland Kefalonia brak zaterdag een nieuwe brand uit. Eerder deze week kwamen drie brandweerlieden om tijdens bluswerkzaamheden in Griekenland.