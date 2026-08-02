Rij je deze week naar het zuiden? Zoveel kost te hard rijden in elk vakantieland — van 20 tot 543 euro

Op de eerste zaterdag van augustus staat half Europa in de file, en de andere helft haalt de schade in zodra de weg vrij is. Dat laatste is duur geworden. Wie dit jaar met de auto naar het zuiden rijdt, betaalt voor tien kilometer te hard in het ene land nog geen tientje en in het andere land een maandsalaris — en in Frankrijk kun je sinds januari zelfs met een strafblad thuiskomen.

Duitsland: goedkoop beginnen, duur eindigen

De Duitse Bußgeldkatalog is voor Nederlanders de vertrouwde eerste horde. Tot 10 km/u te hard buiten de bebouwde kom kost 20 euro — het laagste tarief van alle landen in dit overzicht. Maar de schaal loopt stevig op, en vanaf 26 km/u te hard kan er een rijverbod van een maand bij komen. Dat rijverbod geldt in Duitsland, niet in Nederland, maar het maakt de terugreis er niet makkelijker op.

Te hard Buiten bebouwde kom Binnen bebouwde kom tot 10 km/u € 20 € 30 11–15 km/u € 40 € 50 16–20 km/u € 60 € 70 21–25 km/u € 100 € 115 26–30 km/u € 150 € 180 31–40 km/u € 200 € 260 41–50 km/u € 320 € 400 meer dan 70 km/u € 700 € 800

België: het basistarief gaat per 1 juli omhoog

In België werkt het met een basisbedrag plus een toeslag per te hard gereden kilometer. Tot 10 km/u te hard betaal je 53 euro. Daarboven komt er binnen de bebouwde kom 11 euro per kilometer bij, buiten de bebouwde kom 6 euro. Vanaf 30 km/u te hard beslist de politierechtbank, en dan kan het rijbewijs meteen ingetrokken worden. Per 1 juli 2026 is het basistarief voor overtredingen in 50-kilometerzones verhoogd van 58 naar 64 euro, exclusief 10 euro administratiekosten.

Tot 10 km/u te hard kost in Duitsland 20 euro en in Denemarken al ruim 130 euro. Dezelfde overtreding, zes keer het bedrag.

Frankrijk: 50 km/u te hard is nu een misdrijf

Dit is de grootste verandering van 2026. Sinds januari geldt in Frankrijk een snelheidsovertreding van meer dan 50 km/u te hard als misdrijf. De ANWB somt de mogelijke gevolgen droog op: drie maanden gevangenisstraf, een boete van 3.750 euro, intrekking van het rijbewijs, een rijverbod van vijf jaar en inbeslagname van het voertuig. Een strafblad is niet uitgesloten.

In de praktijk krijgen de meeste bestuurders een vaste boete aangeboden: 300 euro, of 250 euro bij betaling binnen 45 dagen. Betaal je te laat, dan wordt het 600 euro. Weiger je, dan gaat de zaak naar de rechter en gelden de bedragen hierboven.

Onder die grens is Frankrijk juist opvallend goedkoop en vlak: 68 euro voor 1 tot 19 km/u te hard buiten de bebouwde kom, en 135 euro voor vrijwel alles daartussen tot 49 km/u te hard. Het verschil tussen 20 en 49 kilometer te hard zit dus niet in het bedrag, maar in de punten en de kans dat je rijbewijs ter plekke wordt ingenomen.

Italië: de 543 euro die de kop haalt

De Italiaanse Codice della Strada kent vier schijven, en de derde is berucht. Wie meer dan 40 maar niet meer dan 60 km/u te hard rijdt, krijgt volgens artikel 142 een boete van minimaal 543 euro, zes strafpunten en een rijbewijsschorsing van één tot drie maanden. Dat minimumbedrag is het scherpste getal in dit hele overzicht: geen bandbreedte waar je onderuit komt, maar een wettelijke ondergrens.

Te hard Boete Punten Schorsing tot 10 km/u € 42 – € 173 0 nee 11–40 km/u € 173 – € 694 3 nee 41–60 km/u € 543 – € 2.170 6 1–3 maanden meer dan 60 km/u € 845 – € 3.382 10 6–12 maanden

Twee Italiaanse bijzonderheden zijn het onthouden waard. Tussen 22.00 en 07.00 uur wordt de boete met een derde verhoogd; die 543 euro wordt dan 724 euro. En wie binnen vijf dagen na de kennisgeving betaalt, krijgt 30 procent korting op het minimumbedrag — al is dat bij de zwaarste schijven niet altijd gegarandeerd. De bedragen zelf zijn voor 2026 bevroren: de tweejaarlijkse inflatiecorrectie is via het Milleproroghe-decreet opnieuw uitgesteld.

Spanje: het gaat om de weg, niet om het percentage

Spanje rekent per snelheidslimiet in plaats van per kilometer overschrijding. Op een 120-weg kost 121 tot 150 km/u honderd euro; vanaf 181 km/u is het zeshonderd euro. Op een 50-weg begint dezelfde honderd euro al bij 51 km/u en zit je vanaf 101 km/u in de hoogste categorie. Kortom: dezelfde absolute snelheid pakt in een dorp veel zwaarder uit dan op de autopista.

Oostenrijk, Zwitserland en de noordelijke uitschieters

Oostenrijk heeft nog geen uniform landelijk tarief — de bedragen verschillen per deelstaat, en pas in 2027 verandert dat. Eén regel geldt overal: meer dan 50 km/u te hard betekent onmiddellijk je rijbewijs kwijt, met een boete vanaf 500 euro.

Zwitserland is de duurste van allemaal, maar op een andere manier. Kleine overtredingen zijn er goedkoop: op de snelweg kost 1 tot 5 km/u te hard 20 frank, omgerekend zo’n 22 euro. Maar binnen de bebouwde kom stapt het systeem vanaf 16 km/u te hard over op een strafrechtelijke procedure, waarbij de boete wordt berekend in dagboetes gekoppeld aan je netto-inkomen. Voor een goedverdienende Nederlander kan dat in de duizenden lopen.

Denemarken en Noorwegen zijn geen zuidelijke bestemmingen, maar wel de landen waar Nederlandse caravanrijders het hardst schrikken. In Denemarken begint de laagste schijf rond 1.000 kroon, circa 134 euro. In Noorwegen zijn de tarieven in het voorjaar van 2026 opnieuw verhoogd: 1.250 kroon (ongeveer 114 euro) voor 5 km/u te hard, en tot 16.700 kroon — ruim 1.500 euro — in de zwaarste vaste-boetecategorie.

In Zwitserland hangt de hoogte van je boete niet af van hoe hard je reed, maar van wat je verdient.

Kroatië verdubbelde deze zomer de topboetes

Wie richting de Adriatische kust rijdt, moet weten dat Kroatië per 1 juli 2026 de boetes voor de acht zwaarste overtredingen ongeveer verdubbeld heeft. Meer dan 50 km/u te hard binnen de bebouwde kom kost nu 2.000 tot 2.700 euro, waar dat eerder 675 tot 1.350 euro was. De lichtere schijven blijven mild: tot 10 km/u te hard is 30 euro, 10 tot 20 km/u te hard 60 euro. Bij snelle betaling geldt bovendien een korting van een derde: je betaalt dan twee derde van het bedrag.

Wat dit praktisch betekent

De eerste tien kilometer zijn overal goedkoop, de eerste veertig nergens. De sprong zit meestal tussen 20 en 40 km/u te hard.

De sprong zit meestal tussen 20 en 40 km/u te hard. Reken op de meetmarge, niet erop. Italië trekt 5 km/u of 5 procent af; Kroatië ongeveer 3 km/u onder de 50 km/u en 10 km/u of 10 procent daarboven.

Italië trekt 5 km/u of 5 procent af; Kroatië ongeveer 3 km/u onder de 50 km/u en 10 km/u of 10 procent daarboven. Een buitenlandse boete komt gewoon binnen. Binnen de EU wisselen politiediensten kentekengegevens uit; niet betalen is geen strategie.

Binnen de EU wisselen politiediensten kentekengegevens uit; niet betalen is geen strategie. Het rijbewijs is vaak het echte risico. In Frankrijk, Oostenrijk, Italië en Kroatië kan het ter plekke worden ingenomen, ook bij een Nederlands rijbewijs.

In Frankrijk, Oostenrijk, Italië en Kroatië kan het ter plekke worden ingenomen, ook bij een Nederlands rijbewijs. Betaal snel. Italië geeft 30 procent korting bij betaling binnen vijf dagen, Frankrijk 50 euro bij betaling binnen 45 dagen, Kroatië tot een derde.

Wie deze week vertrekt, doet er goed aan de cruise control een tikje lager te zetten dan gewoonlijk. Niet omdat de pakkans zoveel hoger is dan vorig jaar, maar omdat de rekening dat wel is.

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