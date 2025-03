Schadeclaim wegens stopzetting salderingsregeling, hier kun je aanmelden

Talloze Nederlanders hebben de afgelopen jaren hun dak verfraaid met een pak zonnepanelen. Via aantrekkelijke aankoopsubsidies en de salderingsregeling zou je de investering al binnen enkele jaren terugverdiend hebben, maar nu blijkt dat de groen opgewekte energie binnenkort weinig meer waard is voor de consument. Tijd dus om de staat aan te klagen en een schadevergoeding te eisen, vinden de initiatiefnemers achter salderingsclaim.nl.

In reactie op de aangekondigde stopzetting van de salderingsregeling verzamelt salderingsclaim.nl huishoudens en bedrijven die schade gaan lijden door deze beleidswijziging. De salderingsregeling, die sinds de invoering in 2013 consumenten in staat stelde om overtollige stroom die zij met zonnepanelen produceerden terug te leveren aan het net en daarvoor een vergoeding te ontvangen, wordt vanaf 1 januari 2027 stopgezet. Deze wijziging heeft aanzienlijke financiële gevolgen voor de 3 miljoen huishoudens die geïnvesteerd hebben in duurzame energie.

Schadeclaim

De salderingsregeling was een belangrijke stimulans voor de overstap naar zonne-energie, en de beëindiging ervan heeft geleid tot onzekerheid en verlies van verwachte besparingen voor veel gezinnen. De claim richt zich op de schade die de huishoudens lijden doordat zij minder voordelen uit hun investering in zonnepanelen kunnen halen, nu het systeem van salderen afgeschaft wordt. Concreet: de verwachting is dat de terugverdientijd van de zonnepanelen langer wordt dan de levensduur van de panelen. Voorts staat inmiddels vast dat de vergoeding voor teruggeleverde stroom nagenoeg nihil is. Van een redelijke vergoeding zoals de overheid aangaf is geen sprake.

Jojo-beleid van de overheid

De schade vloeit voort uit het verlies van financiële voordelen voor huiseigenaren en bedrijven die zonnepanelen hebben geïnstalleerd in de verwachting dat de salderingsregeling zou blijven bestaan. Deze mensen hebben aanzienlijke bedragen geïnvesteerd in zonnepanelen en bijbehorende installaties, vaak met een terugverdientijd van 4 tot 8 jaar, gebaseerd op de veronderstelling dat de salderingsregeling ongewijzigd zou blijven.

Daarbij komt dat de Nederlandse overheid zonne-energie enorm heeft gestimuleerd, met name in combinatie van een hybride warmtepomp. Nederland moest van het gas af, maar nu is de keuze voor een hybride-warmtepomp een aanzienlijk financieel nadeel.

Verantwoordelijkheid en toekomstplannen

Salderingsclaim.nl is van mening dat de overheid niet voldoende heeft gecommuniceerd over de toekomstige gevolgen van het stopzetten van de regeling en vindt dat de getroffen huishoudens en bedrijven compensatie verdienen voor het verlies van verwachte voordelen. De claim wordt ondersteund door juridische experts en vertegenwoordigers van de zonne-energiesector, die stellen dat de stopzetting van de salderingsregeling in strijd is met de verwachtingen die zijn gewekt bij consumenten.

"Huiseigenaren die hebben geïnvesteerd in zonne-energie op basis van een overheidsbelofte, kunnen nu niet alleen te maken krijgen met een veel langere terugverdientijd, maar ook met onduidelijkheid over de langetermijnwaarde van hun investering," zegt Oscar van Oorschot, woordvoerder van Salderingsclaim.nl. "De overheid dient verantwoordelijkheid te nemen voor deze ingrijpende wijziging en een passende compensatie te bieden aan de gedupeerden. Het vertrouwen in de overheid is naar een dieptepunt gedaald".

Bron: Salderingsclaim.nl