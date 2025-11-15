Schademeldingen na beving Zeerijp gestegen tot boven de 750

GRONINGEN (ANP) - Het aantal schademeldingen na de aardbeving van vrijdag in het Groningse Zeerijp en omgeving is zaterdagmiddag verder opgelopen. Het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) zegt tot 16.00 uur 758 meldingen te hebben ontvangen. Eerder op de dag waren dat er 593, een ruime verdubbeling ten opzichte van de 246 meldingen vrijdag.

Ook zijn er in totaal 29 meldingen van een mogelijke Acuut Onveilige Situatie (AOS) gedaan, twintig daarvan zijn onderzocht. In drie gevallen waren maatregelen nodig.

Het dorp Zeerijp in het noordoosten van de provincie Groningen werd vrijdag getroffen door een beving met een kracht van 3.4 en een naschok van 2.1. De aardbevingen in het gebied hangen samen met de jarenlange gaswinning.