Schepen met Mexicaanse noodhulp aangekomen in Cuba

HAVANA (ANP/AFP/RTR) - Twee schepen met noodhulp zijn vanuit Mexico aangekomen in Cuba. Het Caribische land kampt met grote brandstoftekorten, onder meer omdat de VS dreigen iedereen die in olie handelt met Cuba hoge importheffingen op te leggen.

Cuba is voor een groot deel van zijn olie afhankelijk van Venezuela. Dat land mag op last van de VS niet langer zonder toestemming olie exporteren. Cuba kondigde daarom afgelopen weekend een pakket noodmaatregelen aan om het nijpende brandstoftekort het hoofd te bieden. Het land wijst naar de VS als aanstichter van die crisis.

Eerder op donderdag zei Rusland in contact te zijn met Cuba over het ondersteunen van het Caribische land. Desgevraagd wilde het Kremlin niet zeggen of dergelijke steun ook olie- of brandstofleveringen betreft. De regeringsgezinde Russische krant Izvestia meldde eerder op de dag op basis van diplomatieke bronnen dat het Kremlin dat wel degelijk van plan is. De VS zouden Cuba "verstikken", aldus het Kremlin maandag.