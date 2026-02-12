Cisco zakt op Wall Street na tegenvallende vooruitzichten

NEW YORK (ANP) - Cisco Systems behoorde donderdag tot de dalers op de beurzen in New York. De maker van netwerkapparatuur zoals routers en switches boekte afgelopen kwartaal meer omzet en winst dan verwacht dankzij de sterke vraag naar producten voor infrastructuurprojecten op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI). De vooruitzichten voor de omzet en winst in het huidige kwartaal vielen echter tegen. Het aandeel werd 7 procent lager gezet en raakte daarmee een groot deel van de jaarwinst kwijt.

De algehele stemming op Wall Street was positief na de kleine koersverliezen een dag eerder. De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening 0,6 procent hoger op 50.402 punten. De brede S&P 500 steeg 0,4 procent tot 6967 punten en de techbeurs Nasdaq klom 0,3 procent tot 23.417 punten.

Beleggers verwerkten ook nog het meevallende banenrapport van woensdag. Daaruit kwam naar voren dat de werkgelegenheid in de grootste economie ter wereld in januari veel sterker is gegroeid dan economen hadden verwacht. Ook nam de werkloosheid iets af tot 4,3 procent. De zorgen over de kracht van de Amerikaanse economie namen daardoor af.

Werkgelegenheid

De werkgelegenheid speelt ook een belangrijke rol bij het rentebeleid van de Federal Reserve. Door de sterke banencijfers zou de centrale bank mogelijk minder geneigd zijn de rente te verlagen, als de hoge inflatie een probleem blijft. Beleggers kijken dan ook uit naar het inflatiecijfer over januari dat vrijdag op het programma staat.

Donderdag werd ook bekend dat het aantal wekelijkse aanvragen voor een werkloosheidsuitkering is uitgekomen op 227.000. Dat was iets meer dan verwacht.

Goedkopere menu's McDonalds's

McDonald's zakte licht. De fastfoodketen boekte in het afgelopen kwartaal meer omzet en winst dan verwacht. Volgens topman Chris Kempczinski heeft de focus op betaalbaarheid geholpen om het aantal bezoekers te verbeteren. Dankzij de introductie van goedkopere menu's en voordelige maaltijden groeiden de verkopen in de Verenigde Staten in het sterkste tempo in ruim twee jaar. Ook gaven Amerikanen meer geld uit per bezoek.

Restaurant Brands International daalde 5 procent. Het Canadese moederbedrijf van fastfoodketens Burger King en Popeyes en koffieketen Tim Hortons presteerde afgelopen kwartaal beter dan verwacht. Vooral buiten de VS en Canada groeide de omzet sterk dankzij hogere internationale verkopen bij Burger King. De omzetgroei van Tim Hortons, goed voor 46 procent van de totale omzet van het concern, viel echter tegen.