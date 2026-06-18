Schepen varen Iraanse havens uit na opheffing blokkade

TEHERAN (ANP) - Het Iraanse internationale scheepsverkeer komt langzaam op gang. Volgens de staatstelevisie hebben sinds de overeenkomst tussen Iran en de VS acht Iraanse schepen de territoriale wateren verlaten en zijn er drie juist teruggekeerd, meldt Al Jazeera. In de deal werd onder meer afgesproken dat de Amerikaanse blokkade van Iraanse havens onmiddellijk werd opgeheven.

Het zogenoemde memorandum van overeenstemming werd woensdagavond door presidenten Masoud Pezeshkian en Donald Trump digitaal en op afstand getekend. Iran en de Verenigde Staten kwamen eerder in de week al de tekst van het document overeen.

In de overeenkomst is ook vastgelegd dat de Straat van Hormuz geopend wordt. Premier Shehbaz Sharif van bemiddelaar Pakistan benadrukte in de nacht van woensdag op donderdag dat ook dat per direct zal gebeuren. Het is niet duidelijk of de zeestraat inmiddels inderdaad volledig geopend is.