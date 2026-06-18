Titktok en Instgram staan vol gemartelde apen en andere dieren

Wat gebeurt er precies?

Sinds 2021 hebben onderzoekers ruim 80.000 dierenleed-video’s en -foto’s verzameld, vooral op grote socialmediaplatforms.

Een deel daarvan zijn zogenoemde “Fake-Rescues”: in scène gezette “reddingsacties” waarbij een dier eerst in gevaar wordt gebracht, om vervolgens voor de camera “gered” te worden.

Vooral apen worden vermenselijkt – met luiers, babykleertjes of make-up – terwijl ze achter de schermen worden mishandeld of onder dwang leven.

5 signalen dat je naar dierenleed kijkt

Het dier zit in een onnatuurlijke situatie. Denk aan apen in luiers, wilde dieren in een woonkamer of een baby-aapje dat als mensenkind wordt behandeld.

“Heldhaftige” redding die te perfect voelt. Dieren die steeds “toevallig” op het nippertje worden gered uit water, vuur of aanvallen van andere dieren: vaak is dat vooraf geënsceneerd.

Steeds hetzelfde dier in nieuwe video’s. Kom je dezelfde aap of hetzelfde hondje in verschillende “reddingsvideo’s” tegen, dan is dat een rode vlag voor een exploitatiemodel.

Overdreven emoties en clickbait-tekst. Titels in de trant van “You won’t believe what happens” of “So sad, please help this baby” zijn klassieke engagement-triggers.

Het dier oogt gestrest of apathisch. Starre blik, trillende bewegingen, krachteloos hangen of overdreven meegaand gedrag kunnen wijzen op angst en mishandeling.

Wat je wél moet doen (en vooral laten)

Niet liken, delen of opslaan. Elke interactie – ook verontwaardigde comments – geeft het algoritme het signaal dat de video “werkt”.

Video melden bij het platform: gebruik de meldknop en kies dierenmishandeling of vergelijkbare categorie. Hoe meer meldingen, hoe groter de kans dat de video verdwijnt.

Account blokkeren Door het account te blokkeren, voorkom je dat je nog meer van dit soort content in je feed krijgt én verzwak je het bereik.

Geen verontwaardigde boost in de comments. Boze comments jagen het bereik vaak juist op. Beter: melden, blokkeren en er zelf niet langer naar kijken.

Bewustwording in je eigen kring. Deel eventueel een uitlegpost (zonder de originele video te embedden) waarin je uitlegt wat Fake-Rescues zijn en waarom dit geen onschuldige content is.

Schattige dierenfilmpjes zijn niet meer weg te denken uit onze tijdlijn. Maar achter een deel van die content gaan georganiseerde folternetwerken schuil, die verdienen aan ons kijkgedrag. Met een paar bewuste keuzes – niet klikken, wel melden – kun je voorkomen dat jouw feed onderdeel wordt van hun verdienmodel.