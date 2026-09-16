Scheuren ontdekt in brug richting Maasvlakte, rijstroken dicht

ROTTERDAM (ANP) - Opnieuw zijn mankementen ontdekt in een belangrijke brug waar een snelweg overheen gaat: in de westelijke Suurhoffbrug richting de Maasvlakte zijn scheuren geconstateerd, meldt Rijkswaterstaat. Die zitten in een van de hoofdliggers. Omwille van de veiligheid sluit de wegbeheerder de twee gewone rijstroken af. Al het verkeer moet over de vluchtstrook.

"We nemen deze maatregel om de belasting van de brug per direct te verminderen", legt Rijkswaterstaat uit. De brug over het Hartelkanaal is onderdeel van de A15. Er ligt een oostelijke Suurhoffbrug naast.