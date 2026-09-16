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Brekelmans en Klaver botsen over werk en uitkeringen

Samenleving
door anp
woensdag, 16 september 2026 om 17:37
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DEN HAAG (ANP) - VVD-fractievoorzitter Ruben Brekelmans en PRO-leider Jesse Klaver botsten tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen over geld dat mensen aan werken moeten overhouden. Klaver verweet Brekelmans dat hij zei dat jongeren te weinig werken, terwijl iemand van 25 jaar oud volgens Klaver ruim 100 euro meer overhoudt als hij van 32 uur naar 40 uur per week gaat.
"Als je meer gaat werken, moet er meer overblijven dan het bedrag dat Klaver noemt", zei Brekelmans. "We moeten ook de uitkeringen hervormen. Het verschil tussen wat je krijgt als je werkt of een uitkering krijgt, moet groter worden."
Volgens de PRO-leider is de oplossing niet om uitkeringen te verlagen. "Iemand van 25 jaar die helemaal geen uitkering heeft, gaat er dan niet op vooruit, maar wel ten opzichte van een uitkering. U bent zo gefixeerd op het uithollen van de uitkeringen in Nederland."
Brekelmans vindt dat Klaver "serieus het gesprek moet aangaan". Volgens de VVD'er kan dat niet pas "als alle bezuinigingen van tafel zijn".
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